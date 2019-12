Parigi, ballerini dell'Opera manifestano contro riforma pensioni

Contro la riforma delle pensioni in Francia, anche il corpo di ballo dell'Opera di Parigi si è unito alle proteste scoppiate nelle ultime settimane in tutto il Paese. A passo di danza, le ballerine hanno infatti manifestato danzando davanti all'ingresso del teatro, sullo sfondo di enormi stendardi che dicevano "Opera in sciopero" e "Cultura in pericolo".