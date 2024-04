Parigi 2024, voleva "morire da martire" durante i Giochi Olimpici: 16enne arrestato

Diceva di "voler morire da martire" durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024, e aveva annunciato sui social di voler fabbricare una cintura esplosiva e farsi esplodere alla Défense, il quartiere degli affari a ovest di Parigi.

Per questo motivo un 16enne è stato fermato dalla polizia francese e messo sotto inchiesta per partecipazione ad associazione per delinquere con lo scopo di preparare crimini contro le persone". Durante una perquisizione nell'abitazione dei genitori del ragazzo sono stati ritrovati "diversi documenti manoscritti, fra cui una dichiarazione di fedeltà all'Isis". Secondo le stesse fonti, il ragazzo ha ammesso di progettare "un'azione terroristica suicida" durante i Giochi, con un fucile o con una cintura esplosiva.