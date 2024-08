Parigi 2024, mostra la scritta "donne afghane libere": squalificata atleta di breakdance di Kabul

Nata a Kabul, città sotto il regime talebano dal 2021, "Bgirl Talash", il cui vero nome è "Manizha Talash", ha lasciato il suo Paese per rifugiarsi in Spagna con i suoi due fratelli. "Non ho lasciato l'Afghanistan perché ho paura dei talebani o perché non posso vivere lì. Sono partita per fare quello che posso per le ragazze dell'Afghanistan, per la mia vita e il mio futuro", ha dichiarato prima della competizione. Ha scoperto la breakdance su Internet all'età di 18 anni prima di beneficiare della quota di universalità, e quindi trovare posto nel team dei Rifugiati, per la prima apparizione della disciplina alle Olimpiadi.