Parigi, 18enne italiano trovato morto in un cantiere

Uno studente di 18 anni è stato trovato morto in un cantiere a Parigi. La vittima, Alessio Vinci, viveva a Ventimiglia con il nonno. Il ragazzo era molto conosciuto nella sua città: per la sua spiccata intelligenza si era infatti iscritto con un anno di anticipo alla facoltà di Ingegneria aerospaziale del Politecnico di Torino. Non è chiaro perché il giovane si trovasse in Francia. Sul caso indagano le autorità locali, che hanno disposto l'autopsia.