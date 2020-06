Paraguay, uccide una giudice: "Me lo ha chiesto il diavolo"

La polizia paraguaiana ha arrestato un membro della sicurezza del tribunale di Hernandarias per l'uccisione di una giudice. L'uomo, confessando la sua responsabilità per il crimine, ha sostenuto di aver dovuto agire "per ordine del diavolo". L'assassinio del magistrato Diana Eveline Mereles Duarte, il cui cadavere è stato rinvenuto nel suo ufficio, ha suscitato emozione in tutto il Paraguay e una severa condanna da parte della Corte suprema del Paese.