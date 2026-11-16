Nella giornata del 16 novembre, un giudice ha disposto il trasferimento nel carcere militare. La decisione è arrivata anche dopo lo scoppio di un piccolo scandalo. I media locali, infatti, avevano rivelato che nella struttura militare in cui era precedentemente detenuto Peña disponeva di una suite privata e di una palestra. Troppo, per chi avrebbe fatto infuriare tre milioni di persone a causa dei conti correnti bloccati. Il presidente Pedro Alliana ha rimosso dall'incarico il comandante della struttura.