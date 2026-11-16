Paraguay, l'ex presidente Santiago Peña sarà trasferito in un carcere militare
I magistrati accusano Peña di aver convogliato oltre 850 milioni di dollari di fondi pubblici verso la Ueno Bank, ma lui respinge ogni accusa
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In prigione, ma non una qualsiasi. L'ex presidente del Paraguay Santiago Peña verrà trasferito in un carcere militare in attesa del processo per il crollo della Ueno Bank. Peña era stato accusato di "abuso di fiducia in qualità di istigatore" e "cattiva gestione a fini personali in qualità di autore materiale" per la bancarotta, ma lui si dichiara innocente.
Tutto a sua disposizione nella struttura precedente
Nella giornata del 16 novembre, un giudice ha disposto il trasferimento nel carcere militare. La decisione è arrivata anche dopo lo scoppio di un piccolo scandalo. I media locali, infatti, avevano rivelato che nella struttura militare in cui era precedentemente detenuto Peña disponeva di una suite privata e di una palestra. Troppo, per chi avrebbe fatto infuriare tre milioni di persone a causa dei conti correnti bloccati. Il presidente Pedro Alliana ha rimosso dall'incarico il comandante della struttura.
A che punto siamo in Paraguay
I magistrati accusano Peña di aver convogliato oltre 850 milioni di dollari di fondi pubblici verso la Ueno Bank, mentre i dirigenti dell'istituto concedevano prestiti privilegiati a soggetti interni. L'ex presidente però continua a respingere ogni accusa. Il fallimento della banca, come già accennato, ha portato al blocco di quasi tre milioni di conti correnti e ha dato il via alla procedura di impeachment contro Peña. La maggior parte dei piccoli risparmiatori è stata rimborsata, ma i fondi pensione e i grandi depositanti sono ancora in attesa del loro denaro.