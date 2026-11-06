Il Paraguay inizia a restituire i fondi ai risparmiatori danneggiati

La Banca Centrale del Paraguay ha iniziato a restituire i fondi, sotto forma di anticipi, ai risparmiatori colpiti dalla crisi bancaria nel Paese. Una crisi che ha innescato tensioni politiche culminate nella procedura di messa in stato di accusa (impeachment) del presidente Santiago Peña. La notizia è stata resa nota da una fonte bancaria. "Il processo di erogazione di anticipi a titolo di garanzia ai depositanti della Ueno Bank è iniziato giovedì 5 novembre", ha dichiarato oggi all'Afp José Maciel, direttore amministrativo del Fondo di garanzia dei depositi presso la Banca Centrale del Paraguay.