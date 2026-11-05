Paraguay nel caos per crack bancario, si dimette il presidente Peña

Ma nelle ultime ore tutto il sistema finanziario è stato messo alla prova. Le file interminabili di fronte ai bancomat e gli accessi simultanei di migliaia di risparmiatori nelle home banking hanno messo in crisi diverse istituzioni che hanno dovuto bloccare le operazioni facendo temere una crisi sistemica, per il momento scongiurata.



Tanta tensione, comunque, che ha provocato anche l'addio del presidente: "Ho preso la decisione di dimettermi avendo a cuore la stabilità del nostro Paese, la pace sociale e la necessità di preservare le nostre istituzioni democratiche", ha dichiarato Peña in un breve video pubblicato sui social. Quindi ha sottolineato che la sua priorità "è la tranquillità del popolo paraguaiano" e "che venga garantita la restituzione dei fondi". La decisione di dimettersi tuttavia, se accettata dal Parlamento, potrebbe adesso garantirgli l'immunità parlamentare convertendolo automaticamente in senatore vitalizio. Un'eventualità respinta dall'opposizione e dai manifestanti in veglia di fronte al Parlamento. "Resteremo qui, non vogliamo solo che Peña se ne vada, vogliamo che paghi e restituisca tutto ciò che ha rubato", ha dichiarato all'emittente Abc una giovane correntista in lacrime.