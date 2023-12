Paraguay, blitz polizia in "prigione giungla": 12 morti

Un agente di polizia e 11 detenuti sono morti in Paraguay in un feroce scontro a fuoco scoppiato durante il tentativo di trasferire un trafficante di droga che controllava parte di una prigione.

Javier Rotela è stato catturato in una sezione della prigione conosciuta come "La giungla", dove viveva comodamente con la moglie incinta e tre pitbull e gestiva un piccolo supermercato, ha detto il commissario di polizia Nimio Cardozo. Più di 2.200 poliziotti e soldati hanno preso parte all'operazione nella prigione di Tacumbu, a circa 15 isolati dal centro della capitale Asuncion. "Abbiamo contato 11 detenuti morti, la maggior parte colpiti da proiettili", ha detto ai giornalisti il medico legale Pablo Lemir. I prigionieri hanno aperto il fuoco sugli agenti, uno dei quali è stato colpito alla testa ed è morto, mentre un altro è in terapia intensiva per una ferita da proiettile alla tempia.