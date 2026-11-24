Secondo le ipotesi degli inquirenti Francisco Peña e la moglie Rocío Caballero sarebbero oggetto di un'indagine riguardante una presunta transazione immobiliare fittizia per un importo vicino ai tre milioni di dollari, strutturata attraverso la società PEAR S.R.L., che avrebbe coinvolto Ueno Bank e il Grupo Vázquez. Il tutto per conto dell'ex presidente. "Secondo l'ipotesi della Procura, la società PEAR S.R.L. sarebbe stata utilizzata per effettuare l'acquisizione dell'immobile. L'accusa sostiene che uno degli indagati esercitasse un controllo effettivo sulla società prima ancora di formalizzare il proprio ingresso come socio e rappresentante legale", ha aggiunto la Procura in una nota. Nel frattempo, secondo il nuovo presidente della Banca centrale del Paraguay l'impatto della bancarotta della Ueno Bank sull'intero sistema finanziario e produttivo del Paraguay potrebbe raggiungere il miliardo di dollari.