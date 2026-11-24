Crack bancario in Paraguay, arrestato anche il fratello dell'ex presidente Peña
Secondo il nuovo presidente della Banca centrale del Paraguay, l'impatto della bancarotta sul sistema finanziario e produttivo del Paese potrebbe raggiungere il miliardo di dollari
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Un altro Peña in manette. Dopo Santiago, oramai ex presidente del Paraguay travolto dallo scandalo del crollo della Ueno Bank, anche il fratello Francisco è stato arrestato dalla polizia del Paese. L'ordine d'arresto è stato emesso dalla Procura generale sulla base di elementi che indicherebbero la loro partecipazione in uno schema di riciclaggio di denaro. Al centro della questione ci sarebbe una transazione immobiliare fittizia.
L'arresto dopo ore in casa
La polizia del Paraguay ha arrestato nella giornata del 23 novembre il fratello dell'ex presidente Santiago Peña, nell'ambito delle indagini avviate in seguito all'intervento sull'istituto finanziario Ueno Bank. Su disposizione della Procura, gli agenti hanno fermato Francisco Peña nel primo pomeriggio, mentre usciva dalla sua abitazione nel quartiere Los Laureles di Asunción. Dopo essere rimasto per quasi due ore all'interno della residenza, il fratello dell'ex capo di Stato ha deciso di arrendersi ed è stato infine arrestato intorno alle 18:10 ora locale.
Il coinvolgimento nell'operazione
Secondo le ipotesi degli inquirenti Francisco Peña e la moglie Rocío Caballero sarebbero oggetto di un'indagine riguardante una presunta transazione immobiliare fittizia per un importo vicino ai tre milioni di dollari, strutturata attraverso la società PEAR S.R.L., che avrebbe coinvolto Ueno Bank e il Grupo Vázquez. Il tutto per conto dell'ex presidente. "Secondo l'ipotesi della Procura, la società PEAR S.R.L. sarebbe stata utilizzata per effettuare l'acquisizione dell'immobile. L'accusa sostiene che uno degli indagati esercitasse un controllo effettivo sulla società prima ancora di formalizzare il proprio ingresso come socio e rappresentante legale", ha aggiunto la Procura in una nota. Nel frattempo, secondo il nuovo presidente della Banca centrale del Paraguay l'impatto della bancarotta della Ueno Bank sull'intero sistema finanziario e produttivo del Paraguay potrebbe raggiungere il miliardo di dollari.