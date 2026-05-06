Papa Leone XIV, quando il servizio clienti della banca gli riattaccò il telefono

Anche il Papa può trovarsi in difficoltà per un addetto al servizio clienti, come racconta il New York Times. Circa due mesi dopo che Robert Francis Prevost era diventato Papa Leone XIV, ha telefonato alla sua banca di Chicago, la sua città natale. Il nuovo Papa si è presentato al telefono come Robert Prevost, dicendo che voleva modificare il numero di telefono e l’indirizzo che la banca aveva in archivio, ha raccontato la settimana scorsa un suo caro amico, il reverendo Tom McCarthy, a un gruppo di cattolici riuniti in Illinois. Il Papa ha risposto correttamente alle domande di sicurezza ma la l'impiegata della banca al telefono gli ha detto che non era sufficiente: avrebbe dovuto recarsi di persona in filiale.