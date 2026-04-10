Papa Leone XIV riceve il rettore dell'Università Cattolica Elena Beccalli

Il rettore Beccalli ha delineato i tre indirizzi che guidano la missione dell'Università Cattolica: valorizzare il profilo di ateneo cattolico non profit; favorire una piena integrazione tra la dimensione di comunità educante e quella di research university; costruire un luogo di esperienza del sapere e non solo di trasmissione del sapere. Indirizzi che ispirano le principali progettualità del Piano, articolato in cinque pilastri: scuola di integrazione dei saperi, valorizzazione della ricerca e di giovani ricercatrici e ricercatori, offerta formativa di qualità, internazionalizzazione e Piano Africa, fundraising ispirato a principi identitari e istituzionali.



"Esprimo la più profonda e immensa gratitudine al Santo Padre per la Sua vicinanza all'Università Cattolica del Sacro Cuore, dalla sua fondazione al servizio della Chiesa e della società", ha detto il rettore Beccalli. "L'incontro con Papa Leone XIV è stato un momento di forte emozione e ha assunto un grande significato per la vita dell'Ateneo avendo consegnato al Santo Padre, in anteprima, il Piano Strategico frutto di un processo partecipato che ha coinvolto tutte le componenti della comunità universitaria a partire dalle studentesse e dagli studenti", ha aggiunto Beccalli. "È stata anche un’occasione per affrontare alcune questioni cruciali, specie in questa fase storica, per le università cattoliche europee e per rimarcare il valore della loro federazione (Fuce)", ha concluso Beccalli.