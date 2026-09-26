Prosegue il viaggio apostolico
Papa Leone in Francia, tra i migranti esalta il ruolo delle donne: "Fondamentali nella civiltà dell'amore"
L'incontro con i catecumeni: "Sorpreso da quanti chiedono il battesimo". Nel pomeriggio la messa a Place de la Concorde, poi il trasferimento a Lourdes
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Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Oggi, sabato 26 settembre, dopo gli ultimi appuntamenti a Parigi il pontefice volerà a Lourdes, il santuario mariano sui Pirenei francesi. Prima la visita al Centro di accoglienza dedicato a Santa Bakhita, dove Papa Prevost ha incontrato i migranti, poi il momento all'Istituto cattolico di Parigi per l'incontro con i catecumeni, gli adulti che si preparano a ricevere il battesimo. L'appuntamento dove è previsto il bagno di folla è la messa a Place de la Concorde, nel pomeriggio: qui sono attesi 600mila fedeli. Quindi il Papa lascerà Parigi per recarsi a Lourdes, dove guiderà la preghiera alla grotta delle apparizioni della Madonna.
L'abbraccio tra i migranti
Il progetto Maison Bakhita è stato avviato nel 2018 dall'arcidiocesi di Parigi, in risposta all'appello di Papa Francesco ad "accogliere, proteggere, promuovere e integrare" ogni migrante, come "dovere di giustizia, civiltà e solidarietà". Qui, davanti alla comunità di migranti che abita la struttura, Papa Leone ha citato proprio Santa Bakhita, schiava sudanese vittima di tratta proclamata santa, che "ci stimola a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore". Il pontefice ha poi ringraziato tutti coloro che lavorano nel Centro: "Chi 'fa spazio', avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Santa Bakhita ci impegna a vedere chi non è visto, a riscattare chi oggi l'economia e la cultura rendono schiavo". Prevost ha poi lanciato un monito: "Nessuno è così povero da non avere qualcosa da dare; nessuno è così ricco da non avere qualcosa da ricevere".
"Sorpreso dai catecumeni"
La mattinata è poi proseguita con l'incontro con i catecumeni all'Istituto cattolico di Parigi, dove ha ammesso di essere "stupito dal numero di persone che si riaffacciano sulle soglie della fede e da quanti adulti chiedono i sacramenti dell'iniziazione cristiana". Può sembrare paradossale, ha osservato Leone XIV "che questo fenomeno, per cui così tante persone riscoprono il Vangelo e abbracciano la fede, si collochi nel contesto di una società come quella francese, segnata da una cultura fortemente secolarizzata". E invece "la vostra esperienza e la vostra testimonianza sono il segno tangibile dell'opera della grazia di Dio, che va oltre le analisi statistiche e sociologiche".
Boom di battesimi
In Francia c'è un vero e proprio boom di battesimi chiesti da giovani adulti. Secondo i dati della Conferenza episcopale francese, nella notte di Pasqua di quest'anno sono stati battezzati 21.386 catecumeni, tra cui 13.234 adulti e 8.152 adolescenti. L'incremento rispetto al 2025 è quasi del 20%, con una crescita più marcata tra gli adulti (+28%) rispetto agli adolescenti (+10%). Il Papa ha chiesto di accompagnare questa nuova scoperta della fede da parte dei giovani con una adeguata formazione spirituale che coinvolga anche madrine e padrini.