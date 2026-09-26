Papa Leone in Francia, tra i migranti esalta il ruolo delle donne: "Fondamentali nella civiltà dell'amore"

Il progetto Maison Bakhita è stato avviato nel 2018 dall'arcidiocesi di Parigi, in risposta all'appello di Papa Francesco ad "accogliere, proteggere, promuovere e integrare" ogni migrante, come "dovere di giustizia, civiltà e solidarietà". Qui, davanti alla comunità di migranti che abita la struttura, Papa Leone ha citato proprio Santa Bakhita, schiava sudanese vittima di tratta proclamata santa, che "ci stimola a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione di una civiltà dell'amore". Il pontefice ha poi ringraziato tutti coloro che lavorano nel Centro: "Chi 'fa spazio', avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Santa Bakhita ci impegna a vedere chi non è visto, a riscattare chi oggi l'economia e la cultura rendono schiavo". Prevost ha poi lanciato un monito: "Nessuno è così povero da non avere qualcosa da dare; nessuno è così ricco da non avere qualcosa da ricevere".