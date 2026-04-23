Ultima tappa africana per Papa Leone XIV: messa a Malabo e rientro in serata a Roma
Dopo undici giorni intensi, il pontefice si prepara a lasciare il continente
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È l'ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Africa. Dopo undici giorni, il pontefice conclude la sua visita nel continente con l'ultima tappa in Guinea Equatoriale. Il percorso ha toccato Algeria, Camerun, Angola e infine Guinea Equatoriale. Un itinerario intenso, tra incontri istituzionali e momenti di preghiera.
Messa a Malabo
La giornata è segnata dalla celebrazione eucaristica nello stadio di Malabo. Sono attesi migliaia di fedeli per partecipare alla messa presieduta dal Papa. In mattinata Leone lascerà la Nunziatura apostolica, dove ha soggiornato nei giorni scorsi, per raggiungere il luogo della celebrazione. Al termine della messa, il pontefice partirà per Roma. L'arrivo nella capitale è previsto intorno alle 20 (ora italiana).