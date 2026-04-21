Papa Francesco, presentato un francobollo commemorativo

Presentato a Palazzo Piacentini il francobollo commemorativo dedicato a Papa Francesco, a un anno dalla scomparsa di Sua Santità. Sul valore bollato è riprodotta l’immagine del Santo Padre a Piazza San Pietro mentre libera una colomba, simbolo della pace. “Papa Francesco ha dedicato ogni giorno del suo pontificato alla costante ricerca della pace. Nel primo anniversario della sua scomparsa, il ricordo del Sommo Pontefice e del suo impegno per il mondo si intreccia con l’auspicio che si possano aprire spiragli nell’ultimo conflitto in corso, l’ennesimo di una serie di guerre che continuano a lacerare il mondo, anche alle porte della nostra Europa”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha presieduto all’evento di svelamento del francobollo.



La cerimonia si è aperta con un ricordo del vaticanista spagnolo Javier Martínez-Brocal ed è proseguita con gli interventi di Flavia Scarpellini, consigliera di amministrazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e della responsabile eventi filatelia di Poste Italiane, Roberta Sarrantonio.



L'omaggio a Papa Francesco è il decimo francobollo dedicato a un Pontefice. I precedenti sono stati: Centenario della nascita di Papa Giovanni XXIII (1981), Venticinquesimo anniversario della morte di Papa Pio XII (1983), Quarto Centenario dell’elevazione al Soglio Pontificio di Papa Sisto V (1985), Settimo centenario della morte di Papa Celestino V (1996), Centenario della nascita di Papa Paolo VI (1997), Omaggio a Papa Giovanni Paolo II ed elezione di Papa Benedetto XVI (2005), Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II (2011), Inizio del Pontificato di Papa Francesco (2013), 1500° Anniversario dell’elezione di Papa Ormisda (2014), 460° Anniversario della costituzione dell’Ordine Militare e Religioso di Santo Stefano Papa e Martire (2021). La tiratura del francobollo è di 200.025 esemplari, indicazione tariffaria: B.