Papa Francesco: "Vicino a vittime sparatorie negli Stati Uniti"

"Sono spiritualmente vicino alle vittime degli episodi di violenza che in questi giorni hanno insanguinato il Texas, la California e l'Ohio, negli Stati Uniti, colpendo persone inermi". Lo ha detto Papa Francesco al termine dell'Angelus, recitando quindi con i fedeli un'Ave Maria. "Vi invito a unirvi alla mia preghiera per quanti hanno perso la vita, per i feriti e i loro familiari", ha aggiunto.