Papa Francesco in Mongolia giovedì: "Arrivo come il fratello di tutti"

Giovedì Papa Francesco volerà in Mongolia e vi resterà fino al 4 settembre.

"Si tratta di una visita tanto desiderata, sarà l'occasione per abbracciare una Chiesa piccola nei numeri, ma vivace nella fede e grande nella carità", ha detto Bergoglio. E ha aggiunto: "Arrivo come il fratello di tutti nel cuore dell'Asia per incontrare da vicino un popolo nobile, saggio, con una grande tradizione religiosa che avrà l'onore di conoscere, specialmente nel contesto di un evento interreligioso".