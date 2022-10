Papa Francesco: "Pericolo di guerra nucleare, impariamo dalla storia"

Durante l'Angelus, Papa Francesco ha ricordato il Concilio Vaticano II e il fatto che allora, come oggi, si respirava il pericolo di un conflitto nucleare.

"A proposito dell'inizio del Concilio, 60 anni fa, non possiamo dimenticare il pericolo di guerra nucleare che proprio allora minacciava il mondo. Perché non impariamo dalla storia? Anche in quel momento c'erano conflitti e grandi tensioni, ma si scelse la via pacifica. È scritto nella Bibbia: così dice il Signore, fermatevi nelle strade e guardate, informatevi dei sentieri del passato, dove sta la strada buona percorretela. Così troverete pace per la vostra vita".