Papa Francesco è arrivato in Mongolia | Il messaggio a Xi Jinping: "Prego per il benessere della Cina"

Papa Francesco è arrivato in Mongolia.

L'aereo con a bordo il Pontefice è atterrato allo scalo internazionale della capitale Ulan Bator. Il Papa è stato accolto dal ministro degli Esteri. Dopo una breve cerimonia di benvenuto all'aeroporto, si è trasferito alla Prefettura apostolica. Per questo suo primo giorno in Mongolia non avrà altri impegni. Il viaggio apostolico durerà cinque giorni: è il 43esimo dall'inizio del suo pontificato, il quarto del 2023 fuori dall'Italia.