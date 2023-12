Papa Francesco invia l'elemosiniere Krajewski in Terra Santa

Papa Francesco, come segno concreto della sua partecipazione alle sofferenze di chi vive in prima persona le conseguenze della guerra, ha inviato il suo elemosiniere, il cardinale Konrad Krajewski, in Terra Santa.

Lo rende noto la Santa Sede in un comunicato del Dicastero per il Servizio della Carità - Elemosineria Apostolica. Il Pontefice, addolorato per la "terza guerra mondiale a pezzi" che affligge il mondo, prega ogni giorno per la pace chiedendo a gran voce la fine dei conflitti che insanguinano la terra: nella martoriata Ucraina, in Siria, in molti Paesi africani e ora in Israele e in Palestina.