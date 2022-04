Papa Francesco e patriarca Kirill, possibile incontro a Gerusalemme a giugno

Papa Francesco potrebbe recarsi a Gerusalemme a giugno per incontrare il patriarca Kirill di Mosca e di tutte le Russie.

Lo si apprende in ambienti qualificati della Chiesa cattolica. Il pontefice arriverebbe la mattina del 14 giugno da Amman in Giordania, proveniente dalla sua visita di due giorni in Libano prevista per il 12 e 13 giugno. Si attende che i due leader religiosi parlino tra gli altri temi anche della guerra in Ucraina.