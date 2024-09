Papa Francesco: "Entrambi i candidati in Usa sono contro la vita, scegliere il male minore"

Sul volo di ritorno dal lungo viaggio che lo ha visto per dodici giorni nel Sud-est asiatico e in Oceania, Papa Francesco ha affrontato temi delicati, a partire dal confronto per il nuovo presidente americano. "Non andrò a votare lì, ma non si può decidere. Mandare via i migranti, non dare loro la capacità di lavorare, non dare ai migranti accoglienza è un peccato, è grave" ha spiegato riferendosi a Donald Trump. Ma subito ha specificato come con le posizioni di Kamala Harris i problemi non manchino. "L'aborto è uccidere un essere umano. Non ti piace la parola? Ma è uccidere".