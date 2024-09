Papa Francesco è arrivato in Papua Nuova Guinea, seconda tappa del suo viaggio in Asia e Oceania. L'aereo con a bordo il Pontefice, proveniente da Giacarta, in Indonesia, è atterrato all'aeroporto della capitale Port Moresby. Dopo la cerimonia di benvenuto alla presenza del vice primo ministro locale, il Pontefice si trasferirà presso la Nunziatura apostolica, senza altri impegni in programma per la giornata.