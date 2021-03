Papa Francesco a Erbil: "L'Iraq rimarrà sempre nel mio cuore"

"L'Iraq rimarrà sempre nel mio cuore". Lo ha detto Papa Francesco al termine della messa allo stadio di Erbil che sancisce la fine del suo storico viaggio. "Chiedo a tutti voi di lavorare insieme in unità per un futuro di pace e prosperità. Prego che i membri delle varie comunità religiose, insieme a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, cooperino per stringere legami di fraternità e solidarietà", ha concluso salutando i fedeli.