Pandora Papers, la casa reale di Giordania: "Informazioni distorte"

Ansa

La casa reale di Giordania ha respinto le informazioni contenute nei Pandora Papers, che fotografano le ricchezze di leader mondiali, vip e miliardari nascoste nei paradisi fiscali, definendole "inaccurate e distorte". In una nota ufficiale si legge che "non è un segreto che sua maestà Abdallah II possieda una serie di appartamenti e di residenze negli Usa e in Gran Bretagna. Non sono state pubblicizzate per motivi di sicurezza e di privacy".