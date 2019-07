Alpinista precipitato in Pakistan, i familiari: serve un elicottero o morirà

Un alpinista piemontese, Francesco Cassardo , è rimasto ferito in un incidente sulle montagne del Pakistan . E' scivolato per alcune centinaia di metri mentre scendeva dal Gasherbrum VII. Il suo compagno di cordata ha fatto sapere che, pur essendo in condizioni "gravi" , è comunque "vigile" e in grado di dare indicazioni ai soccorritori. Appello della famiglia al ministro degli Esteri Moavero: "Ci aiuti, se non si alzerà presto un elicottero, morirà".

Il compagno di spedizione: "Lo portiamo giù a piedi" - Cassardo e il suo compagno di cordata Cala Cimenti sono stati raggiunti dai colleghi partiti in mattinata dal campo base del Gasherbrum VII. Proprio Cimenti ha annunciato che, "visto che l'elicottero non arriva, abbiamo deciso di portarlo giù a piedi. Probabilmente cammineremo tutta la notte, ma portiamo Francesco in salvo".



Il piano è di trasportare Cassardo a una quota più bassa e raggiungibile in sicurezza dagli elicotteri che, è la speranza, potrebbero raggiungerlo non prima di lunedì mattina. Cassardo, medico 30enne di Rivoli (Torino) si trovava in Pakistan per collaborare con un ambulatorio locale. Appassionato di sci estremo, assieme all'amico Cala Cimenti, aveva deciso di sfruttare l'occasione per tentare la discesa del Gasherbrum VII.