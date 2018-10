Pakistan, famiglia Asia Bibi: se assolta dovrà lasciare il Paese

La famiglia di Asia Bibi, la donna cristiana che rischia la pena di morte per blasfemia in Pakistan, ha detto di sperare che la Corte Suprema possa liberarla, ma che in ogni caso dovrà lasciare il Paese a causa delle leggi sulla blasfemia. Bibi, nel braccio della morte dal 2010, è al centro del caso internazionale. Lunedì la Corte Suprema ha ascoltato il suo ultimo appello e ha dichiarato di aver raggiunto un giudizio, che deve ancora rivelare.