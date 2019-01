Pakistan, esplode bomba al mercato: almeno quattro feriti

Almeno quattro persone, tra le quali una donna e un bambino, sono rimasti feriti dall'esplosione di un ordigno a Peshawar, in Pakistan. La bomba, che secondo la polizia era stata nascosta in un'auto parcheggiata, è scoppiata al Saddar Market, travolgendo le persone che si trovavano nelle immediate vicinanze. Ancora non sono giunte rivendicazioni per l'episodio.