Pakistan, crolla il tetto di una scuola: morti 27 bambini e un'insegnante

Pakistan: crolla il tetto di una scuola a Peshawar, morti 27 bambini e un'insegnante
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Almeno 28 persone, tra cui 27 studenti e un'insegnante, sono rimaste uccise nel crollo del tetto di una scuola privata a Peshawar, in Pakistan. Nel cedimento sono rimaste ferite oltre 40 persone, tra cui almeno 20 bambini, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali. I feriti sono stati trasportati al Lady Reading Hospital, dove il portavoce della struttura, Mohammad Asim, ha confermato che diversi studenti e l'insegnante sono arrivati già senza vita. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Dir Colony, nel capoluogo della provincia pachistana di Khyber Pakhtunkhwa.
Ancora non sono state chiarite le cause del cedimento. Il bilancio potrebbe dunque aggravarsi, mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso. Secondo il portavoce dei servizi di emergenza locali, Bilal Faizi, ci sono al momento diversi bambini intrappolati sotto le macerie e le squadre di soccorso stanno lavorando per raggiungerli, rimuovendo i detriti del tetto crollato.
Molti genitori sono giunti in ospedale e la direzione della struttura ha richiesto l'intervento della polizia per gestire la folla. Secondo quanto riferito dal portavoce, i bambini hanno un'età compresa tra i 6 e i 12 anni.
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Il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif ha espresso profondo dolore per le vittime e rivolto le condoglianze ai loro familiari. Sharif ha inoltre augurato una pronta guarigione ai feriti, ordinando alle autorità competenti di garantire loro le migliori cure mediche possibili. Nel frattempo il capo della polizia di Peshawar, Saeed Ahmed, ha reso noto che il proprietario della scuola è stato arrestato, precisando che l'edificio presentava "gravi carenze strutturali".