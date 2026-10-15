Pakistan, crolla il tetto di una scuola: morti 27 bambini e un'insegnante

Almeno 28 persone, tra cui 27 studenti e un'insegnante, sono rimaste uccise nel crollo del tetto di una scuola privata a Peshawar, in Pakistan. Nel cedimento sono rimaste ferite oltre 40 persone, tra cui almeno 20 bambini, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali. I feriti sono stati trasportati al Lady Reading Hospital, dove il portavoce della struttura, Mohammad Asim, ha confermato che diversi studenti e l'insegnante sono arrivati già senza vita. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Dir Colony, nel capoluogo della provincia pachistana di Khyber Pakhtunkhwa.