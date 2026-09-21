Islamabad: raid aerei in Afghanistan, almeno tre morti

Almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pachistana nelle province orientali afgane di Kunar e Paktika, al confine. Lo riferisce l'emittente afgana Tolo News, citando funzionari locali. A Kunar, un attacco condotto intorno alle 3 locali, nel distretto di Nurgal, ha provocato tre morti, diversi feriti e la distruzione di un edificio. Due ulteriori raid hanno colpito intorno alle 4 il distretto di Barmal, nella provincia di Paktika, senza provocare al momento vittime, secondo le autorità locali. Gli attacchi seguono di due giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due Paesi, già protagonisti nel febbraio scorso del più grave conflitto degli ultimi anni.