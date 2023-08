E' alta tensione in Pakistan. Mir ha precisato che la sicurezza delle chiese è stata rafforzata, con un massiccio dispiegamento delle forze dell'ordine. Intervento sollecitato dal moderatore della Chiesa del Pakistan, il vescovo protestante Azad Marshall, che su Twitter ha dichiarato che sono state "profanate le Bibbie e i cristiani sono stati torturati e vessati, essendo stati ingiustamente accusati di violare il Sacro Corano".

Commentando il post del vescovo, il premier ad interim, Anwaarul Haq Kakar, si è detto "affranto dalle immagini che arrivano da Jaranwala", annunciando "azioni severe contro coloro che violano la legge e prendono di mira le minoranze" e assicurando che "il governo del Pakistan è al fianco dei suoi cittadini su base paritaria".

Oltre 100 arresti

Oltre 100 persone sono state arrestate in relazione agli attacchi. Lo ha riferito la polizia provinciale in un comunicato, sottolineando che non sono state segnalate vittime durante i disordini. La polizia ha sottolineato che nelle indagini sulle violenze saranno analizzate anche le riprese video degli incidenti.