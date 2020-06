Pakistan, la piccola Zohra ammazzata di botte per aver liberato due pappagalli: condanna del web

Una bambina pachistana di appena 8 anni è stata ammazzata di botte dalla famiglia benestante per cui lavorava. La furia è scattata dopo che la piccola, il cui nome era Zohra Shah, ha liberato due pappagalli in gabbia. Trasportata in ospedale, i medici non hanno potuto fare niente per salvarla. Troppo gravi le lesioni riportate al viso, alle mani, alla gabbia toracica e alle gambe.