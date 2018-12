Pakistan, bimba di 3 anni stuprata e uccisa: arrestati 30 sospetti

Orrore ad Abbottabad, in Pakistan , dove una bambina di 3 anni è stata violentata e uccisa . Secondo la polizia, la piccola era scomparsa martedì pomeriggio dalla sua casa, e i genitori avevano sporto denuncia. Il corpo della bimba è stato ritrovato il giorno successivo, gettato in una scarpata vicino alla cittadina. La polizia ha arrestato 30 sospetti e li sta interrogando per risalire al colpevole.

"Morta per la paura e per il dolore" - Secondo la ricostruzione di un agente di polizia, Muhammad Ijaz, la piccola, di nome Faryal, sarebbe "morta a causa della paura e del dolore" in seguito alla violenza subita. L'episodio è avvenuto nel distretto di Khyber Pakhtunkhwa, vicino ad Abbottabad (località nota per aver ospitato l'ultimo rifugio di Osama Bin Laden prima della sua uccisione nel 2011).



Un episodio analogo - A gennaio in tutto il Pakistan si scatenarono violenti proteste per un fatto analogo: Zainab Ansari, una bimba di 6 anni, fu violentata e uccisa nella zona di Kasur, nel Punjab. La polizia riuscì poi ad arrestare il suo aguzzino, Imran Ali, condannato a morte e impiccato a ottobre.