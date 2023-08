La cabina è rimasta sospesa a 274 metri di altezza per oltre 12 ore. Soccorsi difficili per il vento creato dalle pale degli elicotteri

Sono stati salvati i sei bambini e i due insegnanti rimasti intrappolati in una funivia a 274 metri da terra in Pakistan .

La funivia è rimasta bloccata su un burrone a Battagram, circa 200 chilometri a nord di Islamabad. La notizia dell'incidente ha tenuto per ore il mondo con il fiato sospeso. Il gruppo si stava recando a scuola, quando il mezzo si è bloccato intorno alle 7 ora locale, le 4 di notte in Italia. Sul posto è stato inviato un elicottero dell'esercito, ma i servizi di emergenza sono stati ostacolati dal forte vento. Il primo ministro pakistano ha definito l'incidente "davvero allarmante" e ha chiesto ai soccorritori di intervenire. Nelle immagini mandate in onda dalla tv locale si vedono commando dell'esercito che provano a calarsi da un elicottero con delle corde. In altre immagini si vede il salvataggio del primo bambino.

I rischi dell'operazione Durante le operazioni di soccorso, un esperto aveva avvertito che il salvataggio sarebbe stato incredibilmente delicato perché il vento creato dalle pale degli elicotteri avrebbe potuto indebolire ulteriormente i cavi ai quali è attaccata la funivia. Quella in cui è avvenuto l'incidente è una zona isolata: uno dei cavi della funivia si è spezzato mentre le 6 persone stavano attraversando il canyon di un fiume nel distretto di Battagram, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Gli abitanti dei villaggi usano spesso le funivie per raggiungere la scuola, gli uffici governativi o le aziende nelle regioni montuose del Pakistan, ma le vetture sono spesso sottoposte a scarsa manutenzione e ogni anno si verificano incidenti con vittime.

