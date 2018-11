Pakistan, Asia Bibi è libera: sarà trasferita per motivi di sicurezza

Asia Bibi , la donna pakistana cristiana che era stata condannata a morte per blasfemia ed è stata poi assolta dalla Corte suprema, è stata scarcerata . Lo ha fatto sapere il suo avvocato, che poi ha aggiunto: "Ora è su un volo, ma nessuno sa dove atterrerà per motivi di sicurezza". Nei giorni scorsi il marito della donna aveva chiesto aiuto a diversi Paesi, tra cui l'Italia , per lasciare il Pakistan.

Dopo la sentenza della Corte suprema, i musulmani integralisti hanno protestato violentemente per tre giorni in Pakistan, bloccando il Paese.



Tajani: Asia Bibi è stata scarcerata, grazie Islamabad - "Asia Bibi ha lasciato il carcere ed è stata trasferita in un luogo sicuro! Ringrazio le autorità pakistane. La aspetto appena possibile, insieme a suo marito e alla sua famiglia, al Parlamento europeo". Lo ha twittato il presidente dell'europarlamento Antonio Tajani. Poco prima in un altro tweet aveva detto: "Asia Bibi è libera! La verità, alla fine, vince sempre!". Martedì Tajani aveva esortato le autorità di Islamabad a fornirle i "necessari documenti di viaggio".