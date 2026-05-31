Paesi Bassi, donna palestinese incinta scaraventata a terra durante un arresto

Secondo il racconto della donna, tutto sarebbe iniziato quando il marito ha appreso della morte del fratello nella Striscia di Gaza. La notizia lo avrebbe scosso e, preso dalla rabbia, avrebbe danneggiato un televisore all'interno della struttura, circostanza che ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. La donna sostiene ha raccontato di essersi avvicinata agli agenti soltanto per chiedere di poter rimanere accanto al marito durante il fermo.