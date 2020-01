Pace in Medio Oriente, il piano di Trump: due Stati con Gerusalemme est capitale della Palestina

Per la pace in Medio Oriente , Donald Trump propone la soluzione dei due Stati con Gerusalemme est capitale della Palestina ."Quello di oggi è un grande passo verso la pace - ha detto il presidente degli Stati Uniti illustrando il piano di pace alla presenza del premier di Israele Benyamin Netanyahu -. E' giunto il momento per una svolta storica".

"Resta la sovranità israeliana sulle colonie della Cisgiordania" - "Gli Stati Uniti - ha chiarito il leader della Casa Bianca - riconosceranno la sovranità israeliana sulle colonie in Cisgiordania. Lavoreremo anche per creare una contiguità territoriale per il futuro Stato paelestinese quando le condizioni saranno rispettate, incluso il fermo rigetto del terrorismo".

A favore dei palestinesi 50 miliardi di dollari - Trump ha presentato il progetto insieme con il presidente israeliano Benyamin Netanyahu, secondo il quale, ha assicurato il leader della Casa Bianca, "il piano di pace Usa per il Medio Oriente è una base per negoziati diretti". Nel piano, ha aggiunto, si prevedono "investimenti per 50 miliardi di dollari a favore dei palestinesi. Ci sono molti stati pronti a investire".

Lettera ad Abu Mazen: 4 anni per negoziare - Se si arriverà all'accordo tra le parti, Trump ha detto che gli Usa apriranno un'ambasciata a Gerusalemme est, confermando che quest'ultima potrebbe essere la capitale del futuro stato palestinese. Il presidente Usa ha inoltre annunciato di aver inviato una lettera al presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen sul piano di pace Usa evocando un tempo di 4 anni per negoziare.