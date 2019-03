Oxfam: "Una persona su 4 nel mondo non ha accesso all'acqua pulita"

Nel mondo oltre una persona su quattro non ha accesso fonti d'acqua sicure (sono più di 2 miliardi di persone), mentre più di una su tre sopravvive senza servizi igienico sanitari di base. E' quanto riferisce l'ong Oxfam in un nuovo report in cui fotografa una "crescente emergenza globale" che causa, ogni anno, la morte di oltre 840mila persone costrette a bere acqua sporca o contaminata. Tra le vittime mille bambini al giorno sotto i cinque anni.