Ottawa, manifestazione contro detenzione in Cina di due canadesi

Afp

Centinaia di persone hanno manifestato a Ottawa a sostegno dei canadesi Michael Kovrig e Michael Spavor, in occasione del millesimo giorno della loro detenzione in Cina denunciata come "ingiusta". Altri raduni sono stati organizzati altrove in Canada, ma anche a Bruxelles, New York, Washington, Seul e Singapore. I due sono stati arrestati nel dicembre 2018 in Cina per spionaggio, causando una crisi diplomatica senza precedenti tra Ottawa e Pechino.