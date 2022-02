Orrore in Spagna, 15enne uccide i genitori e il fratellino di 10 anni | Per tre giorni in casa con i cadaveri

Ha ucciso a colpi di fucile i genitori e il fratellino di 10 anni.

E' da Elche, Spagna meridionale, che arriva questa terribile storia il cui protagonista è un 15enne. Il giovane, che ha confessato, ha vissuto con i cadaveri in casa per tre giorni, durante i quali non è andato a scuola. La Polizia Nazionale sta indagando su quali possano essere le ragioni che hanno innescato il triplice delitto, avvenuto martedì scorso, anche se si indaga su una discussione legata al suo pessimo rendimento scolastico.