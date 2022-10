Orban si congratula con Giorgia Meloni: "Grande giorno per la destra Ue"

Viktor Orban si è congratulato con la nuova premier italiana, Giorgia Meloni, su Twitter.

"Congratulazioni Giorgia Meloni per la formazione del tuo governo! E' un grande giorno per la destra europea!", ha scritto il premier ungherese. Complimenti anche dalla leader del Rassemblement National francese, Marine Le Pen. "Rivolgo a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini tutti i miei auguri. Ovunque in Europa i patrioti stanno salendo al potere e con loro questa Europa della Nazioni che stiamo auspicando".