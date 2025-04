Orban minaccia di lasciare l'Ue: "Ungheria se ne andrà quando l'Europa non avrà più nulla da offrire"

Se l'Unione europea "fosse stata come è oggi nel 2004, non è certo che vi saremmo entrati a far parte", ha detto ancora Viktor Orban durante un forum del partito Fidesz. Commentando la posizione attuale dell Ungheria, Orban non ha escluso l'uscita di Budapest dall'Ue, precisando però che: "dobbiamo decidere quando arriverà il momento in cui varrà la pena prendere la decisione di andarcene". Secondo il primo ministro, "l'uscita dovrebbe avvenire quando gli svantaggi dell'adesione supereranno i vantaggi", e per ora "quel momento non è ancora arrivato". Il capo del governo ungherese è poi tornato sulla questione dell'adesione dell'Ucraina all'Ue. In un messaggio su Facebook ha scritto che se ciò dovesse accadere "potremmo perdere tutto quello per cui abbiamo lavorato negli ultimi 15 anni", poichè l'ingresso di Kiev segnerebbe "la fine dei sussidi agricoli, la riduzione delle tasse comunali e degli assegni familiari".