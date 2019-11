Operazione Mare Sicuro, drone italiano precipita in Libia

Un drone militare italiano è precipitato in Libia. Lo rende noto lo Stato maggiore della Difesa, spiegando che è stato perso "il contatto con un velivolo a pilotaggio remoto dell'Aeronautica militare, che svolgeva una missione a supporto dell'operazione Mare Sicuro". Il drone, aggiunge la Difesa, "seguiva un piano di volo preventivamente comunicato alle autorità libiche". In corso approfondimenti per accertare le cause.