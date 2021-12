Onu, veto russo alla risoluzione che lega clima e sicurezza

agenzia

La Russia ha posto il veto durante la votazione al Consiglio di Sicurezza dell'Onu sulla risoluzione che chiedeva di intensificare gli sforzi internazionali per comprendere e rispondere alle implicazioni dei cambiamenti climatici sulla pace e la sicurezza. L'India ha votato contro, la Cina si è astenuta. Nel testo si invitava a "integrare i rischi per la sicurezza legati al clima come elemento centrale nelle strategie di prevenzione dei conflitti".