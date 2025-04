Onu: in Myanmar impennata di violazioni dei diritti dei bambini

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha denunciato l'impennata delle violazioni dei diritti dei bambini in Myanmar dopo il colpo di Stato del 2021, in particolare con un vasto ricorso dell'esercito al reclutamento forzato dei minori. In un report che copre il periodo da luglio 2020 a fine dicembre 2023 si registrano 5.141 "gravi violazioni" commesse ai danni di oltre 4mila bambini, alcuni dei quali di appena tre mesi di età. Ciò rappresenta un aumento di oltre il 400% rispetto al periodo precedente (da settembre 2018 a giugno 2020), con un forte incremento dopo il golpe militare e la successiva ripresa dei combattimenti tra l'esercito e una moltitudine di gruppi armati etnici.