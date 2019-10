Onu, Italia: affrontare il traffico di esseri umani con sforzo collettivo

"Il traffico di esseri umani è una piaga che va affrontata con uno sforzo collettivo e in uno spirito di responsabilità condivisa: elementi indispensabili per prevenire e combattere il fenomeno e le sue connessioni con il crimine organizzato e il terrorismo e per fornire assistenza alle vittime". Lo ha detto il vice rappresentante permanente italiano all'Onu, Ambasciatore Stefano Stefanile, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza.