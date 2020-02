Onu: in Camerun massacro di donne e bimbi in un villaggio nel nord-ovest

Uomini armati hanno attaccato un villaggio nel nord-ovest del Camerun, provincia popolata dalla minoranza di lingua inglese, uccidendo 22 persone per lo più bambini, 9 al di sotto dei 5 anni, e donne, una anche incinta. Lo ha detto James Nunan, capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari per le due province devastate da tre anni di combattimento tra esercito e separatisti.