Onu: in Africa 257 mln di persone soffrono la fame, +15% dal 2015

La fame in Africa continua a crescere "capovolgendo i passi avanti realizzati negli ultimi anni". Lo segnalano le Nazioni Unite nell'ultimo rapporto "Africa regional overview of food security and nutrition", sottolineando che a soffrire la fame sono 257 milioni di persone, per la gran parte nella zona subsahariana. Rispetto al 2015 ci sono 34,5 milioni in più di africani denutriti, il 15%.