Onu, Guterres: "Fermare subito le violenze in Ucraina"

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha ribadito la sua richiesta di porre fine alle violenze in atto in Ucraina.

"Rinnovo il mio appello per l'immediata cessazione della violenza, per l'accesso umanitario illimitato a tutti coloro che ne hanno bisogno, per l'evacuazione in sicurezza dei civili intrappolati nelle aree di combattimento e per la protezione urgente dei civili e il rispetto dei diritti umani in conformità con le norme internazionali", ha affermato in una nota. La guerra "ha provocato violazioni inaccettabili dei diritti umani e sta infiammando una crisi globale che riguarda cibo, energia e finanza e che sta colpendo sempre di più persone, Paesi ed economie vulnerabili".