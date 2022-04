Onu: fermamente contrari a piano Gb sui migranti in Ruanda

L'Onu si è detta "fermamente contraria" all'invio da parte del Regno Unito di richiedenti asilo in Ruanda.

Londra ha infatti annunciato che schiererà la Marina militare nella Manica per frenare l'immigrazione illegale. "I richiedenti asilo e i profughi non dovrebbero essere scambiati come merci", ha sottolineato l'Onu.